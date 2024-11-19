Фильм по рассказу Пелевина выйдет онлайн в день рождения писателя

На платформе «Кинопоиск» выйдет фильм по рассказу Виктора Пелевина «Вести из Непала».



Премьера состоится 22 ноября, в день рождения писателя. Лента является седьмой экранизацией произведений Пелевина.



Режиссером картины выступил Михаил Балабин. Главные роли сыграли Денис Зыков, Екатерина Высоцкая.



Лента стала финалистом восьми международных фестивалей, получила Гран-при фестиваля Zilant в 2024 году, а также награду за режиссерский дебют на фестивале «Литература и кино».









Фото: кадр из фильма "Вести из Непала"