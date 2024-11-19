В Саратове во второй раз открылся литературный фестиваль «Книжные зори на Волге»

В Саратове открылся литературный фестиваль «Книжные зори на Волге».



Основной темой второго фестиваля станет сохранение русского языка и народной культуры, рассказала директор Саратовской областной библиотеки им. Пушкина Наталия Абрамова, передает ТАСС.



По словам Абрамовой, особенностью фестиваля станет то, что его участники много будут говорить о сохранении русского языка, представлять народную культуру, народные инструменты.



Фестиваль «Книжные зори на Волге» проводится при поддержке Российского фонда культуры. Мероприятие будет проходить до 22 ноября.



В программу фестиваля вошли спектакли, творческие встречи с писателями, художниками-иллюстраторами, артистами, авторами научно-популярной литературы.



«Первый опыт получился очень удачный, мы получили столько положительных и позитивных отзывов, что, я уверена, второй фестиваль пройдет не менее ярко, не менее плодотворно», — сказала на открытии министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова.









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