Владимир Машков представил логотип к 80-летию Победы

19.11.2024
Народный артист России, исполнительный директор Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Владимир Машков представил логотип к 80-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне.
Машков представил логотип в Зале полководцев Музея Победы, передает
ТАСС.
«Для всех для нас образ Родины-матери знаком с детства. Это образ призывающих своих сыновей и дочерей на битву с врагом. Памятник стал символом несокрушимости духа нашего народа. И этот образ, безусловно, объединяет нас. Объединяет разных людей. Но каждый найдет в нем что-то свое. Свою гордость, свою память. И именно этот образ стал логотипом 80-летия нашей Победы», — приводит агентство слова Машкова.
По словам министра культуры России Ольги Любимовой, присутствовавшей на мероприятии, встреча даст старт юбилейным мероприятиям 80-летия Победы.
«Наша встреча дает старт юбилейным мероприятиям. Важно, что в огромном количестве предстоящих акций каждый сможет найти что-то значимое лично для себя. План включает более 170 событий и продолжает дополняться», — сказала Ольга Любимова.