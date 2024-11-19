Умер экс-барабанщик Bee Gees Колин Питерсен

Скончался первый барабанщик британской группы Bee Gees Колин Питерсен.



Музыкант умер на 79-м году жизни, указано в сообщении группы, опубликованном в соцсетях.



«Мы с тяжелым сердцем сообщаем о смерти нашего дорогого друга Колина „Смайли“ Питерсена. Он обогатил нашу жизнь и объединил нашу группу любовью, заботой и уважением. Не уверен, что мы сможем жить дальше без его лучезарной улыбки... Мы любим тебя, Кол. Покойся с миром», — говорится в сообщении.



У Колина Питерсена осталась супруга Джоанна и двое сыновей Джейми и Бен.



Колин Питерсен родился в Австралии в 1946 году. В 1967 году стал барабанщиком Bee Gees и участвовал в записи их хита To Love Somebody. В 1969 году Питерсен заявил, что уходит из группы, так как его уволили. В дальнейшем музыкант работал с группой Humpy Bong, а в 1974 году вернулся в Австралию, где работал художником.









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