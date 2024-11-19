Владимира Левкина похоронят на Троекуровском кладбище

Похороны бывшего солиста поп-группы «На-На» Владимира Левкина пройдут на Троекуровском кладбище.



Прощание с артистом проходит в Большом траурном зале Троекуровского кладбища во вторник, 19 ноября, с 11:00 до 13:00.



О смерти музыканта стало известно в воскресенье. Супруга Левкина сообщила, что артист скончался в возрасте 57 лет.



Владимир Левкин родился 6 июня 1967 года в Москве. Карьера Левкина в группе «На-На» началась в 1989 году и продолжалась до 1998 года. После ухода из коллектива Левкин записал сольный альбом, участвовал в телевизионных программах, вместе с Вячеславом Качиным создал группу «Кеды».









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