Более 1,5 тысячи учащихся Москвы поучаствовали в «Уроках со звездой»

Участниками проекта «Урок со звездой» в Москве стали более 1,5 тысячи ребят из 32 московских школ, передает департамент культуры Москвы.



Сообщается, что проект «Урок со звездой» реализуется с начала учебного года. В рамках проекта знаменитые музыканты, артисты, художники и дизайнеры проводят занятия для учащихся столичных школ, колледжей искусств.



«Известные деятели культуры уже провели 16 занятий. Юные таланты получили возможность пообщаться с такими звездами, как Юрий Башмет, Игорь Бутман и Надежда Бабкина. Формат открытых уроков понравился ребятам и заинтересовал представителей творческой сферы столицы. До конца года состоится еще несколько мероприятий, в том числе посвященных съемкам новогодних шоу», — отметила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.



Отмечается, что ученики уже встретились с Александром Шиловым, Иваном Рудиным, Ильей Бачуриным и другими известными людьми.





Фото: Департамент культуры Москвы