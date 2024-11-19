Объявлены лауреаты Всероссийского конкурса молодых ученых в области искусств и культуры

В Министерстве культуры России наградили лауреатов Всероссийского конкурса молодых ученых в области искусств и культуры.



Участие в одиннадцатом конкурсе приняли ученые, студенты, аспиранты высших учебных заведений, научно-исследовательских институтов в возрасте до 35 лет. Оргкомитет конкурса получил 85 работ из 39 вузов и научных организаций.



В номинации «Музыкальное искусство» лауреатом I степени стала Анастасия Маслова (Российская академия музыки имени Гнесиных), в категории «Театральное, хореографическое и цирковое искусство» — Надежда Мининкова (Российский институт театрального искусства).



Юлия Мискевич из Московского педагогического государственного университета отмечена премией в номинации «Кино-, теле- и другие экранные искусства».



Алина Симонова, представляющая Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина, получила премию в категории «Изобразительное и декоративно-прикладное искусство».



Полный список лауреатов доступен на сайте Министерства культуры РФ.









Фото: пресс-служба Минкультуры России