Ольга Любимова: программа «Земский работник культуры» стартует с 1 января 2025 года

Программа «Земский работник культуры» стартует 1 января 2025 года.



Об этом сообщила министр культуры России Ольга Любимова.



«Реализация этого важнейшего проекта позволит привлечь новых специалистов в учреждения культуры, расположенные в сельских населенных пунктах, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах», — говорится в сообщении министра, опубликованном в Telegram.



Глава Минкультуры отметила, что проведенный мониторинг показал, что потребность регионов в работниках культуры превышает 10 тысяч человек. Программа направлена на поэтапное решение кадрового вопроса. В 2025 году планируется привлечь более 1,1 тысячи специалистов.



«Единовременная выплата специалистам, переехавшим на работу в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, а также в регионы Дальневосточного федерального округа составит 2 млн рублей. Для остальных участников проекта предусмотрена выплата в размере 1 млн рублей», — сказала Ольга Любимова.









Фото: пресс-служба Минкультуры России