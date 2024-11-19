Кустурица одобрил первую версию сценария для экранизации книги Водолазкина «Лавр»

19.11.2024

Кустурица одобрил первую версию сценария для экранизации книги Водолазкина «Лавр»
Сербский кинорежиссер Эмир Кустурица одобрил начальную версию сценария для экранизации романа писателя Евгения Водолазкина «Лавр», передает ТАСС.

По словам Водолазкина, Кустурица сообщил, что ему нравится сценарий.

«Эмир Кустурица — выдающийся режиссер, и окончательный вид фильму, конечно, будет придавать он. Я не хочу как-то его ограничивать в этом плане. Но сегодня он написал, что ему нравится присланный мною текст. Вместе с тем, мы продолжаем обсуждение сценария, пытаясь найти форму, наиболее соответствующую роману. Не исключены даже жанровые эксперименты, поскольку материал для экранизации довольно сложный. Мы стараемся найти какое-то неевклидово решение», — приводит агентство слова писателя.

Роман «Лавр» вышел в 2012 году. Действие книги разворачивается в Средневековой Руси. Книга была отмечена двумя крупнейшими литературными премиями — «Ясная Поляна» и «Большая книга».


Фото: кадр видео