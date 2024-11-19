Кустурица одобрил первую версию сценария для экранизации книги Водолазкина «Лавр»

По словам Водолазкина, Кустурица сообщил, что ему нравится сценарий.«Эмир Кустурица — выдающийся режиссер, и окончательный вид фильму, конечно, будет придавать он. Я не хочу как-то его ограничивать в этом плане. Но сегодня он написал, что ему нравится присланный мною текст. Вместе с тем, мы продолжаем обсуждение сценария, пытаясь найти форму, наиболее соответствующую роману. Не исключены даже жанровые эксперименты, поскольку материал для экранизации довольно сложный. Мы стараемся найти какое-то неевклидово решение», — приводит агентство слова писателя.Роман «Лавр» вышел в 2012 году. Действие книги разворачивается в Средневековой Руси. Книга была отмечена двумя крупнейшими литературными премиями — «Ясная Поляна» и «Большая книга».