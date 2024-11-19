Завершены съемки первого игрового фильма из вселенной «Смешариков»

19.11.2024
Завершены съемки первого игрового фильма вселенной «Смешариков».
Об этом сообщил писатель, сценарист фильма Сергей Лукьяненко, передает
ТАСС.
По словам Лукьяненко, картина выйдет в прокат к концу 2026 года. Проект получил название «Космическая экскурсия».
«Смешарики» сняты. <...>. Сейчас идет то, что называется постпродакшн. Все это собирается воедино. Работа небыстрая, но, как я понимаю, где-то через год, к концу следующего года будет закончена», — приводит агентство слова Лукьяненко.
Сценарист рассказал, что действие фильма развернется в непривычном для зрителей мире «Смешариков», который он назвал «мир доброго будущего».
«Там все достаточно хорошо, но герои попадают в определенные проблемы, и далее начинается соединение с мультипликацией», — рассказал Лукьяненко.
Фото: Pixabay.com