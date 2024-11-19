Фильм «Любовь и голуби» Меньшова выйдет на большие экраны 28 ноября

Фильм Владимира Меньшова «Любовь и голуби» выйдет в прокат. Картину можно будет увидеть на больших экранах 28 ноября.



Картина выйдет в прокат под эгидой телеканала «Мосфильм. Золотая коллекция», передает пресс-служба медиахолдинга «Цифровое телевидение».



«Одна из самых народных комедий с блестящим актерским составом, нестареющими шутками и незабываемыми диалогами была покадрово восстановлена мастерами лаборатории „Мосфильма“ в точных красках и звуке, которые закладывались авторами. Именно таким зрители и увидят фильм в кинотеатрах», — говорится в сообщении.



Показ ленты будет приурочен к 90-летию Нины Дорошиной, которая исполнила роль Надежды, а также к другим юбилеям создателей кинохита. В этом году исполнилось 85 лет со дня рождения Владимира Меньшова, 80-летние юбилеи отметили Александр Михайлов (Василий) и Наталья Тенякова (Баба Шура).









Фото: кадр из фильма "Любовь и голуби"