В Москве пройдет вручение премии «Событие года» журнала «КиноРепортер»

В Москве пройдет ежегодная премия «Событие года» журнала «КиноРепортер».



Церемония состоится 28 ноября и объединит более 100 выдающихся кинематографистов, сообщают организаторы.



Торжественный прием по случаю вручения премии пройдет в «Особняке на Волхонке».



По мнению главного редактора журнала «КиноРепортер» Марии Лемешевой, несмотря на санкции и ограничения, российский кинематограф продолжает развиваться и вышел на новый творческий и технологический виток.



«Государству, бизнесу, профильным организациям наконец-то удалось сосредоточиться на отечественной индустрии, на поощрении наших талантливых режиссеров, актеров, сценаристов, представителей других профессий в сфере кино, театра и телевидения. Это важный и долгожданный шаг. Хочется надеяться, что не без помощи „КиноРепортера“ сегодня кино продолжает успешно развиваться. Вложения последних лет начинают окупаться и возвращаться любовью и доверием зрителя. Творческий и коммерческий успех новых лент все заметнее. Несмотря на то что нам грозили изоляцией, российские фильмы нарастили кассу и в прокате дружественных стран, составив достойную конкуренцию лентам из США и Европы», — сказала Лемешева.



В разные годы лауреатами премии становились Федор Бондарчук, Константин Эрнст, Юлия Снигирь, Антон Златопольский, Евгений Миронов и другие звезды российского кино.









Фото: Любовь Шеметова