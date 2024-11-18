Юрий Башмет подчеркнул значимость Нижегородской филармонии

Российский дирижер Юрий Башмет отметил, что Нижегородская филармония занимает такое же важное место в музыкальной культуре, как и филармонии Москвы и Санкт-Петербурга. Свое мнение он высказал в разговоре с журналистами.





В понедельник обновленный состав Всероссийского юношеского симфонического оркестра под руководством Башмета выступил в Нижнем Новгороде, представив произведения таких композиторов, как Дмитрий Шостакович, Франц Шуберт и Альфред Шнитке.





Башмет рассказал о многолетней дружбе с филармонией и о том, что на этой сцене состоялось множество премьер, которые сыграли важную роль в его карьере. Он подчеркнул, что для него Нижегородская филармония по значимости сопоставима с московскими и петербургскими учреждениями.





Директор Нижегородской филармонии Ольга Томина напомнила о том, что в молодости Башмет также выступал на нижегородской сцене. Она отметила, что он приехал в город в составе молодежного оркестра Московской консерватории, добавив, что у них сохранилась историческая фотография с этим событием, на которой запечатлены такие музыканты, как Олег Каган и Наталия Гутман. Томина подчеркнула, что для многих артистов это выступление стало первой ступенью к большому успеху.









Фото: Алексей Молчановский / Предоставлено пресс-службой Русского концертного агентства