«Гладиатор 2» установил рекорд по кассовым сборам

Дирижер отметил количество премьер, которое проходило на этой сцене.
Фильм Ридли Скотта заработал 87 миллионов долларов за первый уик-энд.
Народный артист России представил свою работу, которая в 1986 году не вышла в прокат.
Речь идет о проекте «Передвижники».
Народному художнику республики в 2024 году исполнилось 75 лет.
Дирижер отметил количество премьер, которое проходило на этой сцене.
Фильм Ридли Скотта заработал 87 миллионов долларов за первый уик-энд.
Народный артист России представил свою работу, которая в 1986 году не вышла в прокат.
Речь идет о проекте «Передвижники».
Народному художнику республики в 2024 году исполнилось 75 лет.
Министр культуры провела заседание подкомиссии по культуре межправительственной комиссии Россия — Уз...
Встреча проходит в Москве с 17 по 20 ноября.
Образовательный проект работает в кластере «Арт-Политех» при поддержке Минкультуры России.
На выставке будут представлены работы современных архитекторов, которые через графику и инсталляции ...
Артисты Малого театра прочитают неопубликованные письма зрителей из личного фонда Остужева.
Зрители услышали симфоническую поэму «Так говорил Заратустра» Рихарда Штрауса и Концерт для скрипки ...
Благодаря финансированию Сибирское отделение РАН сможет передать артефакты Национальному музею.
Экспозиция заняла более 2,5 тысячи кв. м.
Художник ушел из жизни в 70 лет.
В Минкультуры России отметили, что показы встретили восторженные аплодисменты зрителей.
Международный кинофестиваль открывается 18 ноября.
Проект будет открыт до 30 ноября.
Министр культуры России обсудила с главой республики развитие профильных учреждений в регионе.
Посетителям представлено свыше 250 экспонатов.
«Мама» — четвертый эпизод цикла, ставший полнометражным фильмом.
18.11.2024