«Гладиатор 2» установил рекорд по кассовым сборам

Продолжение знаменитого экшна Ридли Скотта «Гладиатор 2» успешно дебютировало на международных экранах, собрав 87 миллионов долларов в первый уик-энд. Об этом сообщает издание Variety.





Такой результат стал рекордным как для студии Paramount Pictures, так и для самого режиссера. Бюджет новой части эпопеи превысил 250 миллионов долларов.





На данный момент фильм демонстрируется в 63 странах, с наибольшими сборами в Великобритании, Франции, Испании, Австралии и Мексике. В США и Канаде премьера запланирована на 22 ноября.









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