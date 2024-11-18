«Гладиатор 2» установил рекорд по кассовым сборам

18.11.2024

«Гладиатор 2» установил рекорд по кассовым сборам
Продолжение знаменитого экшна Ридли Скотта «Гладиатор 2» успешно дебютировало на международных экранах, собрав 87 миллионов долларов в первый уик-энд. Об этом сообщает издание Variety.

Такой результат стал рекордным как для студии Paramount Pictures, так и для самого режиссера. Бюджет новой части эпопеи превысил 250 миллионов долларов.

На данный момент фильм демонстрируется в 63 странах, с наибольшими сборами в Великобритании, Франции, Испании, Австралии и Мексике. В США и Канаде премьера запланирована на 22 ноября.


Фото: Pixabay.com