Зрители в Ярославле увидели отреставрированный фильм Николая Бурляева «Лермонтов»

Народный артист России Николай Бурляев представил свой фильм «Лермонтов» в Ярославле. Кинокартина, выпущенная в 1986 году, не смогла попасть в прокат, но теперь зрители увидели ее отреставрированную авторскую версию. Показ состоялся в концертно-зрелищном центре «Миллениум», информирует ТАСС.





Перед началом фильма выступил муниципальный камерный мужской хор «Ярославль». После просмотра фильма прошла творческая встреча с Бурляевым, который исполнил главную роль и выступил в качестве режиссера. Он рассказал о сложной судьбе своей картины и о том, как ему удалось добиться проката 38 лет назад.





Бурляев отметил, что в создание фильма вложили свои силы около пяти тысяч человек. Он подчеркнул, что не ожидал, что «Лермонтов» когда-либо выйдет на экран, поскольку в 1980-х годах фильм фактически был запрещен в СССР на фоне перестройки. Режиссер поделился своими переживаниями и трудностями, с которыми столкнулся, включая судебные разбирательства в Союзе кинематографистов.





По словам Бурляева, на съемки фильма о Лермонтове претендовали пять опытных режиссеров, тогда как для него это был дебют в режиссуре. Он добавил, что суровая критика со стороны коллег была обусловлена политической ситуацией того времени.





В 2024 году «Лермонтов» выйдет в прокат благодаря поддержке киноконцерна «Мосфильм» и студии «Золотой витязь». Бурляев выразил благодарность директору «Мосфильма» Карену Шахназарову за реставрацию картины, отметив при этом высокое качество оригинальной ленты, снятой на пленку «Кодак». Режиссер подчеркнул, что его указание оператору заключалось в том, чтобы каждый кадр поражал красотой, и это было успешно реализовано.









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