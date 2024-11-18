Дипломаты из более чем 50 стран посетили спецпоказ выставки в Третьяковской галерее

Дипломаты из более чем 50 стран посетили спецпоказ выставки «Передвижники» в Третьяковской галерее, сообщила министр культуры России Ольга Любимова. Подробности она привела в Telegram-канале.





По словам министра, это замечательная традиция, которая насчитывает много десятков лет, когда Минкультуры собирает коллег из посольств дружественных стран в уникальных культурных пространствах, чтобы вместе порадоваться и насладиться значимыми культурными проектами.





«Экспозиция «Передвижники» дает старт выставочной деятельности недавно открытого комплекса Третьяковской галереи на Кадашевской набережной. Она посвящена 155-летию со дня основания Товарищества передвижных художественных выставок», — уточнила Ольга Любимова.





Министр добавила, что на выставке представлено более 150 живописных работ из собраний Третьяковки, Русского музея, ГМИИ им. Пушкина, Саратовского художественного музея им. Радищева, а также других государственных и частных собраний. Среди экспонатов — эталонные работы, непосредственно выставлявшиеся на передвижных выставках и давно ставшие хрестоматийными: картина «Неизвестная» Крамского, работа Левитана «Над вечным покоем», масштабное полотно «Утро стрелецкой казни» Сурикова, а также портрет основателя галереи Павла Третьякова кисти Репина, уточнила министр. За две недели с момента открытия выставки ее посетили более 60 тысяч человек.









Фото: Telegram-канал министра культуры Ольги Любимовой