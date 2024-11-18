В Кабардино-Балкарии выставкой отметили юбилей Руслана Канокова

На днях в Национальном музее Кабардино-Балкарии состоялось открытие персональной выставки народного художника Руслана Канокова, приуроченной к его 75-летнему юбилею. В экспозиции представлено около пятидесяти картин, созданных мастером за последние 15 лет, сообщает ТАСС.





Руслан Каноков известен своим многогранным подходом к искусству. Он работает в различных направлениях, включая обработку металла и дерева, а также в технике карандашного рисунка и компьютерной графики. Особенно выделяются его работы, такие как «Времена года», «Мужчина-женщина» и «Рождение Земли», которые знакомы нальчикскому зрителю. Художник, окончивший Орловское художественное училище, создает не только живопись, но и предметы декоративного искусства, а также пространственные композиции.





Каноков поделился , что создание картин требует значительных усилий. После выхода на пенсию он нашел больше свободного времени для творчества и начал активно писать. По его словам, многие из представленных работ долгое время существовали в виде карандашных набросков, а затем превратились в полноценные картины. Вдохновение художник черпает из идей, которые возникают у него в голове, а также от поддержки семьи.





Выставка под названием «Творю от сердца души» отражает творческий путь мастера и его достижения. Министр культуры КБР Мухадин Кумахов, открывая экспозицию, отметил, что творчество Канокова всегда поражает разнообразием образов и красотой. Он выразил уверенность, что посетители выставки получат истинное удовольствие от увиденного.





Выставка Руслана Канокова будет доступна для посетителей в Национальном музее КБР до 8 декабря.









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