В Москве открылся семинар-интенсив для режиссеров-дебютантов

В Москве стартовал семинар-интенсив для режиссеров-дебютантов «Искусство питчинга», который проходит в кластере «Арт-Политех» при поддержке Минкультуры России. Об этом ведомство сообщило в Telegram-канале.





Директор департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры России Дмитрий Давиденко отметил огромный потенциал в новых работах. Он уверен, что режиссерам важно сохранять веру в себя.





«Судьба дебютанта непредсказуема: иногда с небольшим бюджетом удается создать шедевр, а с крупным возникают сложности. Главное, помнить, что продюсер всегда рядом, чтобы помочь вам», — добавил Дмитрий Давиденко.





На открытии также присутствовали заместитель генерального директора медиахолдинга «Цифровое телевидение» по направлению «Кино» Иван Кудрявцев, шеф-редактор Института развития интернета Евгений Сосницкий и генеральный продюсер центра Фонда поддержки регионального кинематографа, генеральный продюсер центра «Мувистарт» Дмитрий Якунин.





В рамках сессии прошла презентация отраслевого исследования «Индекс настроений дебютантов», которое построено на интервью 180 участников питчингов за 2023–2024 годы. Начинающие кинематографисты рассказали о своих страхах в профессии, готовности к экспериментам и стремлении к признанию своего творчества в профессиональной среде. Семинар «Искусство питчинга» будет проходить на протяжении четырех дней и завершится генеральной репетицией защиты проектов дебютантов на площадке Минкультуры России.









Фото: Минкультуры России / Telegram-канал