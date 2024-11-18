В Музее архитектуры откроется проект «MUSEUM LOCI. Взгляд архитекторов XXI века»

Государственный научно-исследовательский музей архитектуры имени А.В. Щусева анонсировал открытие нового художественного проекта под названием «MUSEUM LOCI. Взгляд архитекторов XXI века». Этот экспериментальный проект по масштабу и содержанию представит работы современных архитекторов, которые через графику и инсталляции выразят свое видение Музея архитектуры.





Экспозиция включает произведения архитектурной графики и арт-объекты, созданные 60 ведущими российскими архитекторами. Большинство работ разработаны специально для этой выставки. Участники проекта представляют различные поколения и школы архитектуры, работая в разнообразных масштабах и жанрах. Среди них — выставочный дизайн от Юрия Аввакумова с проектом «Витрувий и сыновья», интерьерные решения от Бориса Матвеева и Алены Франчян (ABD Architects), а также объекты частного загородного строительства от Романа Леонидова, Тимура Каримова, Евгения Задорожнего и Евгения Спирина. Проекты знаковых реконструкций, такие как «Рождественка» от DNK ag, значимые жилые и общественные здания от Сергея Скуратова, СПИЧ, «Цимайло Ляшенко и партнеры», «Евгений Герасимов и партнеры» и ATRIUM также найдут свое место в экспозиции. Масштабные комплексы, изменяющие городской ландшафт, представят KAMEN, APEX и Kleinewelt Architekten.





География участников проекта охватывает не только Москву и Санкт-Петербург, но и Тверь, Саратов, Екатеринбург, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону и Самару. Основным критерием для приглашения архитекторов стала их активная профессиональная деятельность и наличие интересных проектов в портфолио. Опыт участия в художественных выставках не учитывался, что добавляет экспериментальный характер выставке. Итоговые результаты оставались интригой как для автора идеи проекта Натальи Шашковой, директора музея, так и для куратора Анны Мартовицкой.





Генеральным партнером выставки выступила девелоперская компания «Брусника». Выставка будет открыта с 29 ноября 2024 года по 9 марта 2025 года.









Фото: Предоставлено пресс-службой Музея архитектуры имени Щусева