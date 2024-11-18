Программа «Остужев. Письма зрителей» пройдет в Мемориальной квартире А. И. Сумбатова-Южина

23 ноября 2024 года в Мемориальной квартире А. И. Сумбатова-Южина состоится вечерняя программа, посвященная 150-летию со дня рождения выдающегося актера Малого театра Александра Алексеевича Остужева (1874–1953) под названием «Остужев. Письма зрителей».





Профессор В.А. Филиппов, исследующий жизнь и творчество Остужева, отметил еще в 1945 году, что из писем зрителей, направленных в театр и к исследователям его творчества, можно было бы составить целый архив. Многие зрители обращались непосредственно к актеру, и он бережно хранил их письма. Однако, по словам Филиппова, скромность Остужева не позволила ему поделиться их содержанием. Теперь, спустя годы, настало время открыть эти сокровенные строки.





В рамках программы артисты Малого театра прочитают неопубликованные письма зрителей, которые находятся в личном фонде Остужева в архивно-рукописных материалах Музейно-информационного центра Малого театра.





В мероприятии примут участие заслуженный артист России Александр Белый, артистка Любовь Ещенко и артист Максим Путинцев. Автором и ведущей вечера станет театровед и главный хранитель музейных фондов Малого театра Надежда Телегина.









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