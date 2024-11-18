Республике Алтай выделят 39 млн рублей на экспонирование находок из захоронения «принцессы Укока»

Республика Алтай получит 39 миллионов рублей на закупку оборудования, необходимого для хранения и экспонирования артефактов, найденных в захоронении «принцессы Укока». Об этом сообщил глава региона Андрей Турчак в своем Telegram-канале.





«Принцесса Укока» представляет собой мумию девушки, обнаруженную в 1993 году во время раскопок могильника V-III веков до нашей эры в Ак-Алахе. Мумия хранится в Национальном музее Республики Алтай, а найденные артефакты, включая детали костюма и конское снаряжение, находятся в Институте археологии и этнографии Сибирского отделения РАН в Новосибирске. Находка «принцессы Укока» считается одной из самых значимых в археологии второй половины XX века.





Турчак отметил, что выделенные средства пойдут на витрины и другое музейное оборудование. После завершения закупки Сибирское отделение РАН сможет передать артефакты в Национальный музей, как было согласовано на встрече с министром культуры России Ольгой Любимовой.





Кроме того, регион получит дополнительные средства на капитальный ремонт домов культуры в селах Онгудай, Усть-Мута, Чибит и Паспаул. В планах также открыть три новые модельные библиотеки в Горно-Алтайске, Усть-Кане и Сейке. Глава региона сообщил о необходимости обновления звукового и светового оборудования на главной сцене Национального театра, которое не менялось с 2006 года.





Турчак добавил, что Министерство культуры России поставит в республику четыре автоклуба для Майминского, Чемальского, Шебалинского и Чойского районов. Эти передвижные комплексы обеспечат культурные мероприятия даже в самых удаленных поселках, предоставляя все необходимое оборудование для полноценного проведения выездных мероприятий.









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