Республике Алтай выделят 39 млн рублей на экспонирование находок из захоронения «принцессы Укока»

Республике Алтай выделят 39 млн рублей на экспонирование находок из захоронения «принцессы Укока»

18.11.2024

Республика Алтай получит 39 миллионов рублей на закупку оборудования, необходимого для хранения и экспонирования артефактов, найденных в захоронении «принцессы Укока». Об этом сообщил глава региона Андрей Турчак в своем Telegram-канале.

«Принцесса Укока» представляет собой мумию девушки, обнаруженную в 1993 году во время раскопок могильника V-III веков до нашей эры в Ак-Алахе. Мумия хранится в Национальном музее Республики Алтай, а найденные артефакты, включая детали костюма и конское снаряжение, находятся в Институте археологии и этнографии Сибирского отделения РАН в Новосибирске. Находка «принцессы Укока» считается одной из самых значимых в археологии второй половины XX века.

Турчак отметил, что выделенные средства пойдут на витрины и другое музейное оборудование. После завершения закупки Сибирское отделение РАН сможет передать артефакты в Национальный музей, как было согласовано на встрече с министром культуры России Ольгой Любимовой.

Кроме того, регион получит дополнительные средства на капитальный ремонт домов культуры в селах Онгудай, Усть-Мута, Чибит и Паспаул. В планах также открыть три новые модельные библиотеки в Горно-Алтайске, Усть-Кане и Сейке. Глава региона сообщил о необходимости обновления звукового и светового оборудования на главной сцене Национального театра, которое не менялось с 2006 года.

Турчак добавил, что Министерство культуры России поставит в республику четыре автоклуба для Майминского, Чемальского, Шебалинского и Чойского районов. Эти передвижные комплексы обеспечат культурные мероприятия даже в самых удаленных поселках, предоставляя все необходимое оборудование для полноценного проведения выездных мероприятий.


Фото: Pixabay.com