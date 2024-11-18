В Петербурге открылась выставка с керном льда возрастом более 600 тысяч лет

В Санкт-Петербурге стартовала масштабная выставка «Лед. Жизнь», на которой впервые представлен керн льда возрастом более 600 тысяч лет. Этот уникальный образец предоставил Арктический и антарктический научно-исследовательский институт. Автор идеи и продюсер выставки Александр Кармаев рассказал ТАСС о сложностях, связанных с его экспонированием.





По словам Кармаева, идея выставить лед вызвала множество вопросов. Так, в целях безопасности потребовалось учитывать серьезные технические требования, включая системы, способные фиксировать даже незначительные изменения температуры. Керн помещен в специальный пластиковый чехол, что обеспечивает его сохранность.





Выставка занимает более 2,5 тысячи квадратных метров и предлагает посетителям уникальный аудиогид. В роли рассказчиков выступают гляциолог, полярник, физик-ядерщик и искусствовед, а также капитан космического корабля, которого озвучил актер Константин Хабенский. Проект сочетает мультимедийные технологии и различные подходы к пониманию льда.





Посетители могут ознакомиться как с научно-историческими материалами, так и с реликвиями зимних видов спорта, среди которых бобслейный боб, на котором российская команда завоевала золото на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Особое внимание уделено творческому аспекту темы: выставка включает работы известных российских художников конца XX – начала XXI века, таких как Тимур Новиков и Леонид Тишков, а также произведения молодых авторов, которые уже зарекомендовали себя в искусстве.









Фото: Pixabay.com