Не стало художника Сергея Чеснокова-Ладыженского

На 71-м году жизни скончался российский художник Сергей Чесноков-Ладыженский. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба центра искусств «ART коробка», где в настоящее время проходит выставка мастера.





Представитель центра отметил , что его смерть стала следствием продолжительной болезни. Он добавил, что Чесноков-Ладыженский присутствовал на открытии своей персональной выставки всего десять дней назад.





Информация о его смерти поступила от родственников, в частности от жены, с которой центр поддерживает тесный контакт. В 2019 году у Сергея Чеснокова-Ладыженского диагностировали онкологическое заболевание.





Художник родился 1 октября 1954 года в Москве. С 1983 по 2018 год он преподавал рисунок, живопись и композицию в художественных вузах столицы. Чесноков-Ладыженский участвовал во множестве выставок как в России, так и за границей. Его работы находятся в собраниях Государственной Третьяковской галереи, Мордовского республиканского музея изобразительных искусств имени С. Д. Эрьзи в Саранске, а также в музеях Германии и Италии. Кроме того, произведения художника хранятся в частных коллекциях по всему миру, включая Россию, Германию, Австрию, Чехию, США, Францию, Венгрию, Италию, Бельгию и Израиль.









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