Три премьеры оперы «Евгений Онегин» прошли с аншлагами

Три премьерных показа оперы «Евгений Онегин» прошли с аншлагом и завершились восторженными аплодисментами. Об этом сообщили в Минкультуры России.





По данным ведомства, интригующее прочтение оперы «Евгений Онегин» Петра Ильича Чайковского стало первой премьерой юбилейного 80-го сезона НОВАТа. Новая музыкальная редакция родилась благодаря соавторству режиссера Владимира Кехмана с дирижером-постановщиком Михаилом Татарниковым.





Главные партии спектаклей исполнили молодые таланты. На сцену НОВАТа в роли князя Гремина вышел оперный певец, народный артист РСФСР Сергей Лейферкус. В Минкультуры уточнили, что такой опыт у него в карьере впервые. Следующий показ «Евгения Онегина» пройдет 13 декабря на Большой сцене НОВАТа.









Фото: Минкультуры России / Telegram-канал