В Москве начала работать фотовыставка об Ижевском механическом заводе

В Центральном академическом театре Российской армии в Москве стартовала фотовыставка, которая знакомит посетителей с работой и людьми Ижевского механического завода, входящего в ижевский кластер группы «Калашников». Открытие экспозиции состоялось при участии президента концерна Алана Лушникова, сообщает ТАСС.





Выставка под названием «Ижмех: Традиции, мастерство, инновации» включает в себя работы индустриального фотографа и историко-художественного исследователя Артема Василькова. Экспозиция будет доступна для посетителей до 30 ноября в фойе театра.





Лушников отметил, что выставка представляет собой уникальный проект, который позволяет взглянуть на современное состояние завода. Он подчеркнул, что завод — это не только станки и оборудование, но прежде всего люди, которые там работают. Президент концерна добавил, что выставка помогает понять внутренний мир сотрудников, включая как простых рабочих, так и известных конструкторов, таких как Ярыгин и Лебедев.





АО «Ижевский механический завод» занимает значительное место среди многопрофильных предприятий России, производя оружие, медицинскую технику, упаковочное и нефтегазовое оборудование, а также микроэлектронику. Штаб-квартира и производственные мощности расположены в Ижевске, Удмуртия.









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