Министр культуры России Ольга Любимова провела рабочее совещание с главой Республики Алтай Андреем Турчаком. Подробности встречи она привела в Telegram-канале.





Стороны обсудили развитие культурных учреждений в регионе. Ольга Любимова ознакомилась с планами оснащения домов культуры, театров, филармонии и библиотек. Важной темой разговора стало пополнение библиотечных фондов в рамках нацпроекта «Культура».





«Поговорили про возможность проведения киномарафона «Вертикаль» в рамках празднования 80-летия Победы. Такой кинопраздник может включать мастер-классы, концерты и многие другие мероприятия, а также способствовать развитию киноотрасли в регионе», — уточнила министр.





По словам Ольги Любимовой, также на совещании были озвучены идеи проведения праздника алтайского народа «Эл Ойын», фестиваля русского народного творчества «Родники Алтая» и Международного курултая сказителей.









Фото: Telegram-канал министра культуры Ольги Любимовой