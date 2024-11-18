В Музеях Московского Кремля проходит посвященная дворцовым переворотам выставка

Посвященная эпохе дворцовых переворотов выставка проходит в Музеях Московского Кремля. Фото с экспонатами представили в Минкультуры России.





Министр культуры Ольга Любимова отметила, что в залах музеев представлены редчайшие артефакты, отражающие один из самых сложных и интересных периодов истории – эпоху династических кризисов и борьбы за престол. На выставке представлено свыше 250 экспонатов из 14 крупнейших музеев, архивов и библиотек Москвы и Петербурга.





«Среди них — знаменитые исторические документы, такие как изданный Петром I Устав о наследии престола 1722 года, Завещание («Тестамент») Екатерины I, «Кондиции» Анны Иоанновны, а также Акт о престолонаследии, лично зачитанный и обнародованный Павлом I», — уточнили в министерстве.





Проект также познакомит посетителей с живописными портретами и гравюрами участников событий, оружием, гвардейской униформой, медалями в честь восшествия на престол и монетами.









Фото: Минкультуры России / Telegram-канал