Фильм «Мама» киновселенной «Хронос» выйдет в прокат 24 ноября

В России 24 ноября выйдет в прокат фильм «Мама». Картина входит в киновселенную «Хронос» — проект, основанный на повестях и рассказах Кира Булычева.



По информации создателей, «Мама» — четвертый эпизод цикла, ставший полнометражным фильмом. Три первых эпизода киновселенной Кира Булычева — «Поломка на линии», «Шум за стеной», «Временная связь» — вошли в альманах «Хронос».



Режиссером фильма выступил Дмитрий Ендальцев. Это режиссерский дебют кинематографиста. Роли в картине сыграли Николай Новоселов, Ангелина Пахомова, Виктория Белосохова, Полина Кутепова, Никита Тарасов и Михаил Евланов.



«Переживающий первый взрослый жизненный кризис Никита случайно находит портал между мирами. Там он встречает «параллельных» родных: свою девушку, умершую маму и даже самого себя. Но прежде чем дверь между мирами необратимо закроется, в самых страшных и трагических обстоятельствах он должен найти выход и исправить фатальные ошибки, которые совершил по отношению к близким», — говорится в описании проекта.









Фото: кадр из фильма "Мама"



