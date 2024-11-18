Оркестр радио «Орфей» и актер Андрей Ильин представят премьеру сказки «Маленький принц»

В Светлановском зале Московского международного дома музыки пройдет премьера сказки «Маленький принц».



Произведение прочитает народный артист России Андрей Ильин в сопровождении Симфонического оркестра радио «Орфей», передает пресс-служба вещателя.



Отмечается, что в авторскую версию «Маленького принца» дирижер Симфонического оркестра радио «Орфей» заслуженный артист России Денис Кирпанев включил фрагменты произведений Игоря Стравинского, Александра Скрябина, Клода Дебюсси, Мориса Равеля, Ференца Листа.



«Сказка «Маленький принц» — это философская притча о добре и зле, ее герой борются с обыденностью жизни. Как и любая хорошая история, она интересна в любом возрасте. В детстве, может быть, трудно разобраться в иносказаниях Сент-Экзюпери, а в более взрослом возрасте становится понятно, что каждый элемент этого сказочного мира имеет свое значение. В сочетании с классической музыкой литературный феномен «Маленького принца», при всей своей удивительной простоте, оказывается глубже, чем многие серьезные произведения», — рассказал Денис Кирпанев.









Фото: пресс-служба радио "Орфей"