Прощание с премьером Мариинки Владимиром Шкляровым пройдет 21 ноября

Прощание с премьером Мариинского театра Владимиром Шкляровым пройдет 21 ноября.



Об этом сообщает пресс-служба учреждения.



«21 ноября пройдет прощание с премьером балетной труппы Мариинского театра Владимиром Шкляровым. Гражданская панихида начнется в 11:30 в Белом фойе Мариинского театра (Историческая сцена)», — сообщили в театре, добавив, что информация будет обновляться.



Владимир Шкляров трагически погиб 16 ноября в возрасте 39 лет после падения с пятого этажа. Артист исполнял главные партии в постановках «Сильфида», «Жизель», «Корсар», «Баядерка» и других.









Фото: пресс-служба Мариинского театра