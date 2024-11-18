Москва заняла первое место в рейтинге Global Cities Index 2024 по количеству музеев

Москва заняла первое место по количеству музеев в рейтинге глобальных городов Global Cities Index 2024.



Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram.



По словам мэра, столица снова лидирует по доступности и разнообразию музейных экспозиций.



«Москва заняла первое место по количеству музеев в рейтинге глобальных городов Global Cities Index 2024. Мы лидируем в нем по этому показателю больше 10 лет. Российская столица опередила все мировые культурные мегаполисы, включая Лондон, Париж, Вену, Рим, Барселону, Пекин, Токио и Нью-Йорк. Всего в рейтинге 156 городов», — говорится в сообщении.



Собянин добавил, что Москва также вошла в топ-30 общего зачета рейтинга Global Cities Index 2024, который оценивает «Деловую активность», «Человеческий капитал», «Обмен информацией», «Культурный опыт» и «Политическую вовлеченность».



«Высокие позиции Москвы - результат постоянной работы по улучшению деловой среды, повышению доступности и качества всех видов услуг, развитию экономики, городской инфраструктуры и, безусловно, человеческого капитала, в том числе в рамках национального проекта «Производительность труда», — говорится в сообщении.









Фото: Pixabay.com



