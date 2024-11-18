В Лаосе прошли мероприятия по продвижению русского языка

Во Вьентьяне прошли мероприятия в рамках проекта «Комплекс культурных акций за рубежом, направленных на продвижение и популяризацию русского языка», передает пресс-служба Минкультуры России.



Министр культуры России Ольга Любимова отметила, что проект был запущен в 2023 году и включает образовательную программу, ярке концерты российских национальных коллективов.



«Таким образом мы помогаем жителям других стран увидеть красоту нашего языка и его поэтичность, а также познакомиться с традициями разных регионов России. Это очень важный проект для укрепления взаимопонимания и сотрудничества с дружественными странами, а также для того, чтобы поддержать статус русского языка», — сказала министр.



В рамках проекта прошли уроки на темы «Знакомство. Первые слова. Первые шаги» и «Известные города России, русская кухня, символы России», мастер-классы для преподавателей и студентов.



В Национальном колледже искусств выступил Уральский государственный академический русский народный хор. Зрителям представили концертную программу с вокально-хореографическими композициями, плясовыми и лирическими песнями, частушками, юмористическими зарисовками.









Фото: пресс-служба Минкультуры России