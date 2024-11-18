Гостями Дальневосточного фестиваля «Мариинский» стали почти 15 тысяч зрителей

IX Международный Дальневосточный фестиваль «Мариинский», который прошел на Приморской сцене Мариинского театра, собрал почти 15 тысяч зрителей, передает пресс-служба Минкультуры России.



Отмечается, что в этом году фестиваль проходил в новом формате и включал оперную и балетную программы.



Спектакли оперной программы состоялись в сопровождении Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. В программу вошли оперы из репертуара Приморской сцены «Очарованный странник» Родиона Щедрина, «Тоска» Джакомо Пуччини, «Набукко» Джузеппе Верди, «Золушка» Россини.



Балетная программа включала недавние премьеры Мариинского театра – «Анюту» на музыку Валерия Гаврилина, комический балет Лео Делиба «Коппелия» в постановке Александра Сергеева.









Фото: пресс-служба Минкультуры России