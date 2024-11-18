Гостями Дальневосточного фестиваля «Мариинский» стали почти 15 тысяч зрителей

18.11.2024

Гостями Дальневосточного фестиваля «Мариинский» стали почти 15 тысяч зрителей
IX Международный Дальневосточный фестиваль «Мариинский», который прошел на Приморской сцене Мариинского театра, собрал почти 15 тысяч зрителей, передает пресс-служба Минкультуры России.

Отмечается, что в этом году фестиваль проходил в новом формате и включал оперную и балетную программы.

Спектакли оперной программы состоялись в сопровождении Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева.  В программу вошли оперы из репертуара Приморской сцены «Очарованный странник» Родиона Щедрина, «Тоска» Джакомо Пуччини, «Набукко» Джузеппе Верди, «Золушка» Россини.

Балетная программа включала недавние премьеры Мариинского театра – «Анюту» на музыку Валерия Гаврилина, комический балет Лео Делиба «Коппелия» в постановке Александра Сергеева.


Фото: пресс-служба Минкультуры России