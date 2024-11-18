В Музее Победы прошел гала-концерт X Всероссийского хорового фестиваля.



В 2024 году фестиваль проводился среди народных хоров и был посвящен Году семьи. Участниками отборочных этапов стали более 20 тысяч конкурсантов из более чем тысячи народных хоров, передает пресс-служба Минкультуры России.



По итогам регионального и окружного этапов финалистами стали 18 детских и 26 взрослых коллективов.



Гала-концерт финалистов прошел в сопровождении Хора русской песни Государственного телерадиоцентра под управлением Николая Азарова. Около 400 участников в финале исполнили песню «Ты моя Россия».



Всероссийский хоровой фестиваль проводится ежегодно с 2014 года. Организаторами выступают Всероссийское хоровое общество при поддержке Министерства культуры России.



Участниками фестиваля за прошедшие годы стали более 15 тысяч хоровых коллективов.









Фото: пресс-служба Минкультуры России