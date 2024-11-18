Оркестр MusicAeterna даст восемь концертов в Китае

Российский оркестр MusicAeterna под управлением Теодора Курентзиса отправится в большой гастрольный тур по Китаю.



Коллектив даст в Китае восемь концертов на четырех крупнейших сценах, передает пресс-служба оркестра.



Выступления пройдут в Пекине, Шанхае, Ухани и Шэньчжэне. В программу войдут симфонии Густава Малера, Дмитрия Шостаковича, Скрипичный концерт Иоганнеса Брамса, фрагменты оперы «Тристан и Изольда» Рихарда Вагнера. Солировать будет концертмейстер оркестра Ольга Волкова.



Отмечается, что к новой программе вышел мультимедийный проект «Что я слышу», рассказывающий об истории создания Пятых симфоний Малера и Шостаковича, их структуре и образах.









Фото: пресс-служба MusicAeterna