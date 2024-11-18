Путин подписал указы о награждении российских и узбекских артистов

Президент России Владимир Путин подписал указы о награждении артистов из России и Узбекистана.



Вокалист Мурад Байкаев удостоен звания заслуженного артиста РФ, художественный руководитель вокального ансамбля «Ялла» Фаррух Закиров и артистка «Узбекконцерта» Севара Назарханова — ордена Дружбы.



Чеченскому вокалисту Мураду Байкаеву присуждено звание заслуженного артиста «за вклад в развитие культуры и музыкального искусства». Байкаев является солистом Чеченской госфилармонии им. А. Шахбулатова.



Узбекистанские артисты также удостоены российских наград «за плодотворную деятельность по сближению и взаимообогащению культур России и Узбекистана».









Фото: пресс-служба Кремля