Путин подписал указы о награждении российских и узбекских артистов

Образовательный проект работает в кластере «Арт-Политех» при поддержке Минкультуры России.
На выставке будут представлены работы современных архитекторов, которые через графику и инсталляции ...
Артисты Малого театра прочитают неопубликованные письма зрителей из личного фонда Остужева.
Зрители услышали симфоническую поэму «Так говорил Заратустра» Рихарда Штрауса и Концерт для скрипки ...
Благодаря финансированию Сибирское отделение РАН сможет передать артефакты Национальному музею.
Образовательный проект работает в кластере «Арт-Политех» при поддержке Минкультуры России.
На выставке будут представлены работы современных архитекторов, которые через графику и инсталляции ...
Артисты Малого театра прочитают неопубликованные письма зрителей из личного фонда Остужева.
Зрители услышали симфоническую поэму «Так говорил Заратустра» Рихарда Штрауса и Концерт для скрипки ...
Благодаря финансированию Сибирское отделение РАН сможет передать артефакты Национальному музею.
Экспозиция заняла более 2,5 тысячи кв. м.
Художник ушел из жизни в 70 лет.
В Минкультуры России отметили, что показы встретили восторженные аплодисменты зрителей.
Международный кинофестиваль открывается 18 ноября.
Проект будет открыт до 30 ноября.
Министр культуры России обсудила с главой республики развитие профильных учреждений в регионе.
Посетителям представлено свыше 250 экспонатов.
«Мама» — четвертый эпизод цикла, ставший полнометражным фильмом.
Произведение прочитает народный артист России Андрей Ильин в сопровождении Симфонического оркестра р...
Гражданская панихида пройдет в Белом фойе Мариинского театра.
Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram.
Шарль Дюмон скончался в своем доме в результате продолжительной болезни.
Министр культуры России Ольга Любимова отметила, что проект был запущен в 2023 году.
В этом году фестиваль проходил в новом формате и включал оперную и балетную программы.
В 2024 году фестиваль проводился среди народных хоров и был посвящен Году семьи.
18.11.2024