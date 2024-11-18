В Самаре и Тольятти открылся фестиваль «Музыкальное сердце театра»

В Самаре и Тольятти состоялось открытие фестиваля «Музыкальное сердце театра».



Участие в церемонии приняла врио министра культуры Самарской области Ирина Калягина.



«Наш регион всегда славился проведением театральных фестивалей. Нам приятно, что самарский зритель имеет возможность увидеть лучшие музыкальные постановки российских коллективов этого сезона. Фестиваль многогранный, но самое главное, что он посвящен семейному зрителю. Прекрасно, что в программе есть спектакли для детской аудитории», — приводят в пресс-службе фестиваля слова Ирины Калягиной.



Сообщается, что открылся фестиваль с двух постановок — музыкально-драматического спектакля «Два благородных дона» Самарского академического театра драмы им. М. Горького и водевиля «Медведь» Санкт-Петербургского театра юного зрителя им. А.А. Брянцева.



В программу фестиваля вошли постановки из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Иванова, Орла и Ханты-Мансийска. В рамках фестиваля будет работать творческая лаборатория под руководством композитора, заслуженного деятеля искусств Александра Пантыкина и режиссера, арт-директора фестиваля Светланы Горшковой.









Фото предоставлено организатором



