РНБ представит выставку о петербургской моде эпохи модерна

Российская национальная библиотека (РНБ) представит выставку «Секреты старинного шкафа: петербургские моды эпохи модерна».



В экспозицию войдут редкие издания из фондов библиотеки, сообщает пресс-служба учреждения.



Отмечается, что гости выставки совершат прогулку по модному Петербургу столетней давности.



«На ней можно будет узнать об истории модной индустрии в дореволюционной столице: как работали ателье, магазины, а также модные дома, обшивавшие императорский двор. Будут представлены редкие издания XIX-XX веков из фондов РНБ с материалами о костюме эпохи модерна, о предшествовавших этому стилю модных тенденциях в одежде 1880-х годов и новых веяниях времени НЭПа», — говорится в анонсе.



В экспозиции представлены дореволюционные и советские журналы с выкройками: «Модный свет», «Женский журнал», «Четыре сезона», издания «Искусство одеваться» Габриэля Прево, монография «Дамские моды XIX века».



Выставка дополнена предметами гардероба из частного собрания современного театрального художника Ирины Бируля. На открытии дизайнер Мила Маковская представит свою коллекцию, отражающую стиль ушедшей эпохи.









Фото: пресс-служба РНБ