«Манюня: приключения в деревне» стала лидером проката в России по итогам выходных

Лидером кинопроката в России и странах СНГ за выходные стал комедийный фильм «Манюня: приключения в деревне».



Картина собрала в прокате 138, 4 млн рублей, свидетельствуют данные портала kinobusiness.com.



Картина рассказывает историю трех подруг – Манюни, Каринэ и Наринэ, которые отправляются на летние каникулы к бабушке в деревню. Девочкам в деревне становится скучно, однако неожиданные события заставляют их по-новому посмотреть на деревенскую жизнь.



Фильм «Манюня: приключения в деревне» вышел в прокат 14 ноября. Главные роли в нем исполнили Екатерина Темнова, Карина Каграманян, Карина Мнацаканян, Джульетта Степанян.



На втором месте по сборам – драма «Любовь Советского Союза». Картина собрала в прокате 113,4 млн рублей за выходные.



Замкнул тройку лидеров американский триллер «Еретик» с показателем 81 млн рублей.









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