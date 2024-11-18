Скончался солист Челябинского театра оперы и балета Николай Глазков

В Челябинске скончался народный артист РФ Николай Глазков.



В репертуар Глазкова, который 40 лет проработал в Челябинском театре оперы и балета, входило более 30 партий, передает пресс-служба регионального минкультуры.



«Выражаем глубокие соболезнования родным, близким и коллегам Николая Григорьевича. Его талант будет вечно жить в сердцах тех, кому посчастливилось наслаждаться его творчеством», — говорится в сообщении.



Сообщается что Глазков был принят в Челябинский театр оперы и балета в 1984 году. С 1984 по 2024 год Глазков был ведущим солистом театра.



«Яркий талант и неповторимый голос на протяжении многих лет восхищали и вдохновляли ценителей оперного искусства. Он исполнил множество незабываемых партий, навсегда оставив след в истории», — указано в сообщении.









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