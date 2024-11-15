Ольга Любимова: новые школы креативных индустрий открылись в пяти регионах России

Министр культуры России Ольга Любимова сообщила об открытии новых школ креативных индустрий в пяти регионах страны. Об этом она рассказала в Telegram-канале.





По словам министра, пространства для творческого развития ребят появились в Рязанской, Владимирской, Пермской, Ростовской областях и Камчатском крае. На Камчатке и в Пермской области школы такого формата созданы впервые.





«Каждая ШКИ включает по шесть студий, оснащенных современным технологическим оборудованием. Дети смогут заниматься анимацией и 3D-графикой, фото- и видеопроизводством, дизайном, звукорежиссурой, электронной музыкой, а также работать с технологиями AR/VR», — пояснила министр.





Ольга Любимова добавила, что обучение в новых ШКИ уже начали 570 подростков в возрасте от 12 до 18 лет. На сегодняшний день создано 88 школ креативных индустрий в 58 регионах страны. В них обучаются свыше 10 тысяч детей. До конца 2024 года откроются еще пять школ в Калининградской, Новгородской, Пермской, Архангельской и Вологодской областях.





Школы креативных индустрий открываются по всей стране с 2022 года. До 2030 года в России будут работать более 240 ШКИ, заключила министр культуры.









Фото: Telegram-канал министра культуры Ольги Любимовой