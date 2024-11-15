В декабре на ВДНХ пройдут Дни казахского кино

В Москве с 3 по 5 декабря пройдет мероприятие, посвященное казахскому кино. Пресс-служба посольства Казахстана в России сообщила о предстоящих Днях казахского кино, которые пройдут в павильоне «Казахстан» на ВДНХ. Посольство призвало соотечественников, а также жителей и гостей столицы России стать участниками этого культурного события под названием «Синтез Азии и Европы».





В программе Дней кино планируется показать ряд выдающихся фильмов казахских режиссеров, созданных за последние годы. Среди представленных лент окажутся такие картины, как «Кажымукан», «Время патриотов», «Боксер», «Операция «Набат» и «Дос-Мукасан».





Напомним, что с 12 по 14 апреля в Астане и Алматы состоялся фестиваль российского кино, который собрал более 1500 зрителей. На мероприятии зрители проявили особый интерес к фильму Клима Шипенко «Вызов». Организация фестиваля осуществлялась при поддержке Роскино, Минкультуры РФ и посольства России в Казахстане. В программу фестиваля вошли также такие фильмы, как фэнтези «Бременские музыканты», комедия «Поехавшая», фильм-катастрофа «Снегирь» и военно-историческая драма «Воздух». В честь Дня космонавтики фильм «Вызов» показали на специализированной выставке «Поехали!», организованной Русским домом в Астане. Кроме того, в рамках того смотра прошли обсуждения о дальнейшем сотрудничестве в киноиндустрии между Россией и Казахстаном.









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