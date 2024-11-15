В Санкт-Петербурге откроется фестиваль современной музыки «Эклектика Шнитке»

Санкт-Петербург готовится к Всероссийскому фестивалю современной музыки «Эклектика Шнитке», который начнется 17 ноября. На пресс-конференции в ТАСС художественный руководитель фестиваля, председатель Союза композиторов Санкт-Петербурга Антон Танонов рассказал о программе мероприятия, в которой предусмотрены аранжировки произведений Альфреда Шнитке для русского народного оркестра.





Танонов отметил, что фестиваль предложит аранжировки как саундтреков, так и шедевров композитора, и подчеркнул, что это и есть настоящая эклектика.





Концерт пройдет 19 ноября на Новой сцене театра ЛДМ. В программе, помимо произведений Шнитке, также будут представлены работы Иоганна Себастьяна Баха. Концертную программу подготовил Андрей Долгов вместе с командой помощников.





21 ноября в Дубовом зале Союза композиторов Санкт-Петербурга состоится концерт под названием «Есть ли жизнь после танца». По словам Танонова, это выступление исследует судьбу произведений после их исполнения на сцене. Он добавил, что Светлана Нестерова займется авторскими аранжировками и переложениями музыки Шнитке и современных композиторов, работающих в жанре полистилистики.





Фестиваль приурочен к 90-летию со дня рождения выдающегося советского и российского композитора Альфреда Гарриевича Шнитке. В программу входят четыре концерта и лекции. Вход на мероприятия в Дубовом зале Союза композиторов Петербурга, а также на мастер-классы осуществляется по предварительной регистрации.









Фото: Pixabay.com