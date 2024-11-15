РГБИ представила выставку памяти народного художника России Элеоноры Маклаковой

В Российской государственной библиотеке искусств открылась выставка «Бесконечность созидания любви и мастерства... Исторический костюм театра и кино в авторском прочтении народного художника России Элеоноры Маклаковой», передает пресс-служба Министерства культуры России.



Выставка организована совместно со Школой-студией МХАТ, Киностудией им. М. Горького, театром «Новая опера».



В экспозиции представлены авторские эскизы Элеоноры Маклаковой, раритетные книги, редкие фотографии из фондов РГБИ. Посетители увидят аксессуары к фильмам «Юность Петра», «Красное и черное», «Петр Великий» и другим картинам.



Директор РГБИ Ада Колганова отметила, что Маклакова внесла значительный вклад не только в создание костюмов для известных фильмов и театральных постановок, но и в разработку уникальной педагогической системы подготовки художников театра и кино. В своей работе художник постоянно обращалась к фондам РГБИ и приобщала студентов к работе с источниками.



Выставка будет работать до 29 ноября.









Фото: пресс-служба Минкультуры России