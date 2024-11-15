Минкультуры проведет конференцию о роли национальных библиотек стран СНГ

Министерство культуры России и Российская национальная библиотека 20 ноября проведут международную конференцию «Роль национальных библиотек стран СНГ в подготовке профессиональных кадров для государств Содружества», передает пресс-служба ведомства.



Отмечается, что конференция пройдет в онлайн-формате в рамках реализации Концепции председательства Российской Федерации в СНГ в 2024 году.



В число вопросов, которые обсудят участники встречи, вошли сотрудничество национальных библиотек стран СНГ в области образования, формирование системы подготовки кадров для стран СНГ, формы организации повышения квалификации и профессиональной переподготовки, актуализация направлений подготовки, образовательных программ для библиотек и другие.



Конференция пройдет при участии представителей Минкультуры России, руководителей национальных библиотек СНГ, ведущих специалистов учреждений культуры, науки и образования.









Фото: пресс-служба Минкультуры России