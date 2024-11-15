МХАТ им. М. Горького провел «Большие гастроли» в Брянске

Конференция пройдет в онлайн-формате в рамках реализации Концепции председательства Российской Федер...
Мероприятия прошли в соответствии со Всероссийским гастрольно-концертным планом Минкультуры России.
Решение Стивена Кинга усилило тенденцию последних дней, когда пользователи уходили из соцсети из-за ...
Об этом рассказал секретарь Херсонского регионального отделения «Единой России» Игорь Кастюкевич.
Выступления прошли в соответствии со Всероссийским гастрольно-концертным планом Министерства культур...
Конференция пройдет в онлайн-формате в рамках реализации Концепции председательства Российской Федер...
Мероприятия прошли в соответствии со Всероссийским гастрольно-концертным планом Минкультуры России.
Решение Стивена Кинга усилило тенденцию последних дней, когда пользователи уходили из соцсети из-за ...
Об этом рассказал секретарь Херсонского регионального отделения «Единой России» Игорь Кастюкевич.
Выступления прошли в соответствии со Всероссийским гастрольно-концертным планом Министерства культур...
В экспозицию вошли более 120 предметов.
В шорт-лист смотра вошли 12 игровых, 10 документальных, 7 анимационных и 5 премьерных нейросетевых ф...
Мероприятие пройдет с 20 по 27 ноября и приурочено к 75-летию установления дипломатических отношений...
По итогам акции экспертная комиссия, куда вошли деятели театра и литературы, выбрала 67 наиболее инт...
Участников семинара ждет серия тренингов по защите дебютных кинопроектов от ведущих экспертов отрасл...
Это уже третье учебное заведение в Ростовской области, где будут обучать современным технологиям в и...
По словам Германа-младшего, участвовать в проекте будет большое количество стран.
Российская национальная библиотека (РНБ) откроет в главном здании мемориальную библиотеку ученого-во...
Мероприятие состоялось в рамках культурной программы Международного форума «Ростки: Россия и Китай —...
Участие в мероприятии примут также оперный тенор Пласидо Доминго, певица Соня Йончева, скрипач Павел...
Коллектив представил клип на песню Two Faced.
Смотр открылся показом фильма «Филателия».
В проекте также снялись Артем Быстров, Леонид Бичевин, Софья Лебедева, Артур Бесчастный и Тамирлан Д...
Трансляция начнется в 17:00 по московскому времени.
Фестиваль хотят посвятить драматургу Евгению Шварцу.
15.11.2024