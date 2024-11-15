МХАТ им. М. Горького провел «Большие гастроли» в Брянске

15.11.2024

МХАТ им. М. Горького провел «Большие гастроли» в Брянске
В Брянске прошли гастроли МХАТ им. М. Горького.

Выступления состоялись в рамках направления «Ведущие театры» программы «Большие гастроли», передает пресс-служба Министерства культуры России.

Мероприятия прошли в соответствии со Всероссийским гастрольно-концертным планом ведомства.

Московский коллектив представил на сцене Брянского областного театра драмы им. А. К. Толстого два спектакля — комедию «Пигмалион» Бернарда Шоу и драму «Васса Железнова» Максима Горького.

Гастроли в этом году были приурочены к 125-летию Московского Художественно-общедоступного театра, основанного Станиславским и Немировичем-Данченко.


Фото: пресс-служба Минкультуры России