Писатель Стивен Кинг заявил об уходе из соцсети X

Американский писатель Стивен Кинг заявил, что перестал пользоваться социальной сетью X (ранее Twitter), принадлежащей одному из богатейших людей мира Илону Маску.



«Я покидаю Twitter. Пытался остаться, но атмосфера стала слишком токсичной. Если хотите, следите за мной в Threads (соцсеть принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской)», — написал Кинг в X.



Действиям Стивена Кинга предшествовали слухи о том, что Маск заблокировал Кинга в X из-за того, что тот якобы назвал его «первой леди» после победы на президентских выборах Дональда Трампа.



Решение Стивена Кинга усилило тенденцию последних дней, когда после победы на выборах Трампа часть пользователей соцсети, владелец которой поддерживает Трампа, отказались от использования платформы в пользу других сервисов.









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