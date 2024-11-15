Херсонской области выделили 232 млн рублей на ремонт учреждений культуры

15.11.2024
По народной программе «Единой России» в 2024 году Херсонской области выделено почти 232 млн рублей на ремонт и поддержку учреждений культуры.
Об этом рассказал секретарь Херсонского регионального отделения партии Игорь Кастюкевич, передает
ТАСС.
«На развитие учреждений культуры по народной программе выделено 232 миллиона рублей, в том числе на капитальный ремонт двух Домов культуры в Чаплынском муниципальном округе, поддержку шести муниципальных музеев и библиотек», — приводит агентство слова секретаря.
По словам Костюкевича, материально-техническая база культурных центров уже активно используется для проведения социально-значимых мероприятий. Среди жителей востребованы проекты «Киносреда», «передвижной кинематограф» на базе автоклубов.
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