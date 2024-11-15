Ивановский театр кукол в юбилейный сезон впервые представил спектакли в Луганске

Ивановский областной театр кукол побывал на гастролях в Луганске, передает пресс-служба Минкультуры России.



Выступления прошли в соответствии со Всероссийским гастрольно-концертным планом Министерства культуры России.



На сцене Луганского академического театра кукол коллектив представил два спектакля для детей: «Морозки» режиссера Натальи Пахомовой и «Как Лиса Медведя обманывала» режиссера Владимира Кузнецова.



Отмечается, что сам Луганский театр кукол уже дважды приезжал на гастроли в Иваново, где показывал свои постановки «Гусенок» и «Дюймовочка». В ноябре труппа привезла в Иваново спектакли «Маша и Медведь» и «Муха-цокотуха. Насекомо-PARTY».









Фото: пресс-служба Минкультуры России