Ивановский театр кукол в юбилейный сезон впервые представил спектакли в Луганске

15.11.2024
Ивановский областной театр кукол побывал на гастролях в Луганске, передает пресс-служба Минкультуры России.
Выступления прошли в соответствии со Всероссийским гастрольно-концертным планом Министерства культуры России.
На сцене Луганского академического театра кукол коллектив представил два спектакля для детей: «Морозки» режиссера Натальи Пахомовой и «Как Лиса Медведя обманывала» режиссера Владимира Кузнецова.
Отмечается, что сам Луганский театр кукол уже дважды приезжал на гастроли в Иваново, где показывал свои постановки «Гусенок» и «Дюймовочка». В ноябре труппа привезла в Иваново спектакли «Маша и Медведь» и «Муха-цокотуха. Насекомо-PARTY».
Фото: пресс-служба Минкультуры России