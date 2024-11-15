Во Владивостоке открылась выставка работ Поленова и членов его семьи

В Приморской государственной картинной галерее открылась выставка «Василий Поленов. Семья художников», включающая работы художника и членов его семьи.



В экспозицию вошли более 120 предметов, рассказала директор Приморской государственной картинной галереи Алена Даценко.



По словам руководителя, предметы будут экспонироваться в течение пяти месяцев, а через три месяца часть графических работ заменят другими произведениями, так как графика очень чувствительна к свету.



Выставочный проект посвящен 180-летию со дня рождения Василия Поленова и Году семьи. Экспонаты для выставки предоставили 11 культурных институций.



На выставке представлено 66 живописных полотен, 48 графических листов, 11 цифровых копий рукописей, писем и фотографий. Дополняет экспозицию диорама Поленова, выполненная дагеровским способом.









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